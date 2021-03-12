В Приамурье возобновляются профосмотры и диспансеризация

ТАСС, 12 марта. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, приостановленные из-за коронавируса, возобновляются в Амурской области, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу по итогам заседания оперативного штаба.

"На заседании оперштаба было поддержано предложение Минздрава разрешить медицинским организациям возобновить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, снимаются ограничения по проведению личных приемов и встреч с гражданами. Как доложила на заседании оперштаба руководитель Роспотребнадзора региона Ольга Курганова, Амурская область входит в тройку дальневосточных регионов с наименьшим ростом заболеваемости. За текущую неделю зарегистрировано 214 случаев заражения коронавирусом, это на 25% ниже, чем на предыдущей неделе. Сейчас отмечается снижение заболеваемости по всем административным территориям.

"Нам удалось сохранять практически самый низкий уровень заболеваемости в Дальневосточном федеральном округе. На сегодняшний день он составляет 33 на 100 тыс. населения. Косвенно можно говорить о том, что все дополнительные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции очень эффективно сработали и на заболеваемости острыми респираторными инфекциями", - сказала Курганова, которую цитирует пресс-служба.

Она уточнила, что в регионе необходимо сохранить действующий масочный режим. Если тенденция сохранится в течение двух недель, могут появиться основания для послабления в плане культурных и зрелищных мероприятий: увеличение заполняемости залов с 50% до 75%.