В Москве открылась выставка фотографий космонавта Сергея Рязанского, сделанных с орбиты

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Виды Земли из иллюминаторов Международной космической станции представлены на выставке фотографий российского космонавта и ученого Сергея Рязанского, открывшейся в Московском планетарии, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе планетария.

"В преддверии Международного дня планетариев, который в 2021 году выпал на 14 марта (второе воскресенье марта), Московский планетарий открывает уникальную выставку астрофотографий "Звезды в ладонях". Фотографии сделаны российским космонавтом-испытателем, героем РФ, летчиком-космонавтом, первым в мире ученым-командиром космического корабля Сергеем Рязанским. На снимках Земли запечатлены ледники и вулканы, пустыни и степи, необычные облака и потрясающие краски восходов и закатов", - сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Автор фотографировал Землю во время своих полетов на МКС в 2013-2014 и 2017 годах. Работа выставки, открывшаяся в планетарии 12 марта, продлится до 7 апреля.

"Задача новой выставки - показать уникальную красоту Земли, разнообразие космических объектов и величие Вселенной. Наша выставка представляет художественное отражение астрономических знаний и представлений об окружающем мире", - приводит пресс-служба планетария слова генерального директора Московского планетария Виталия Тимофеева.

Для тех, кто не сможет посетить планетарий, организаторы подготовили онлайн-экспозицию, в которую вошли изображения созвездий, сделанные астрономами-любителями в 2015-2020 годах.