В России выявили 9 794 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 794, до 4 370 617. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области (0,06%), Сахалинской области (0,06%), Ямало-Ненецком автономном округе (0,07%), Карачаево-Черкесской Республике (0,07%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 957 в Санкт-Петербурге, 476 - в Московской области, 375 - в Нижегородской области, 252 - в Самарской области, 243 - в Воронежской области.

В настоящее время болеют 306 368 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. Доля уже выздоровевших, по данным штаба, достигла 90,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 2 861 человек в Санкт-Петербурге, 443 - в Московской области, 420 - в Нижегородской области, 349 - в Ростовской области, 314 - в Астраханской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 486 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 91 220 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,09%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 46 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 25 - в Московской области, по 22 - в Воронежской и Ростовской областях, по 15 - в Архангельской и Нижегородской областях, а также в Алтайском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Новые 1 610 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 996 889 заболевших. Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее был выявлен 1 281 заразившийся.

За сутки от инфекции умерли 56 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 15 657 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 605 пациентов, за все время выздоровели 917 809. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 423 человека.