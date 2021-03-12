Коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье обновил минимум с начала пандемии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Московской области в пятницу снизился с 0,65 до 0,55, обновив минимум за всю пандемию, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Во всех 10 регионах России с наибольшим числом заболевших коэффициент оказался ниже единицы. В Санкт-Петербурге, Иркутской и Нижегородской областях он составил 0,98, в Красноярском крае - 0,94, в Ростовской области - 0,93, в Воронежской - 0,92, в Архангельской - 0,91, в Свердловской - 0,89.

В Москве показатель вырос с 0,67 до 0,78, а в России в целом - с 0,86 до 0,88, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.