Румынские власти приостановили использование доз одной из партий вакцины AstraZeneca

БУХАРЕСТ, 12 марта. /ТАСС/. Румынские власти решили временно приостановить использование доз одной из партий вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca до завершения оценки препарата Европейским фармацевтическим агентством (EMA). Об этом сообщило в пятницу Радио Румынии .

Это решение было принято после того, как Италия временно приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV2856. Румыния получила 7 февраля из этой партии 81,1 тыс. доз. Начиная с 15 февраля были использованы 77 049 доз, оставшиеся 4 257 доз в настоящее время исключены из процесса вакцинации населения и будут заменены с тем, чтобы не препятствовать кампании по иммунизации.

Национальный комитет по координации вакцинации против COVID подчеркнул, что это решение принято как мера крайней предосторожности, и в настоящее время в Румынии нет научных аргументов, которые побудили бы принять его. "Решение поместить соответствующую партию в карантин было принято исключительно на основе событий в Италии", - отмечается в его сообщении. Вакцинация препаратами AstraZeneca из других партий, находящихся на территории Румынии, будет продолжена.

Комитет уточнил, что Румыния не получала вакцину AstraZeneca из партии ABV 5300 в 1,6 млн доз, отправленных в 17 стран ЕС, из-за которых определенные страны приняли решение временно приостановить вакцинацию, а Европейское фармацевтическое агентство начало расследование.

До настоящего времени девять европейских стран отказались от использования вакцины AstraZeneca после того, как поступили сообщения о тяжелой побочной реакции и даже смерти лиц, сделавших прививку, отмечает Радио Румынии.