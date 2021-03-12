Яровая подготовила законопроект о правовом статусе детской онкологии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") в пятницу сообщила о том, что разработала законопроект о введении правового статуса детской онкологии, предусматривающий в том числе использование в системе ОМС препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл).

"Предлагается правовой статус детской онкологии в законе и выделение отдельной нормы, которая будет касаться особенностей оказания медицинской помощи онкобольным детям. Эта статья появится в законе об основах охраны здоровья граждан", - сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

В законопроекте, продолжила Яровая, предлагается принцип "двух ключей": по лекарственным препаратам офф-лейбл, которые включены в клинические рекомендации, и по препаратам, которые еще не включены в такие рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи.

По ее словам, законопроектом предлагается дать "правой статус использованию препаратов офф-лейбл в системе ОМС". "То есть мы полностью выводим в прозрачную легальную зону оплату этих препаратов, не нужно будет врачам изыскивать формы и способы доказывания, что эти препараты необходимо было использовать и что это подлежит оплате в системе ОМС", - добавила депутат.

"Устанавливается возможность использования препаратов офф-лейбл в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в интересах излечения ребенка, если они уже включены в клинические рекомендации. Препараты офф-лейбл, не включенные в соответствующие стандарты медицинской помощи или клинические рекомендации, допускаются к использованию по решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации", - продолжила парламентарий. Законопроектом предусмотрен механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно примененных препаратов офф-лейбл для направления в Минздрав с рекомендациями о включении их в клинические рекомендации.

Продолжение лечения

Кроме того, законопроект позволит несовершеннолетним онкобольным долечиваться в детских профильных клиниках после наступления 18 лет. "До 18 лет ребенком занимаются детские онкологи, после чего ровно в день своего совершеннолетия пациент должен быть передан в медицинскую организацию для взрослых независимо от его статуса, состояния и этапа лечения, а также специфики онкологического заболевания", - пояснила Яровая, заметив, что "передача бумаг, поиск учреждения, транспортировка вызывают перерыв в терапии, что создает существенную угрозу жизни и здоровья пациента".

"По общему мнению детских онкологов, после достижения совершеннолетия пациента детский рак не перестает быть детским раком, применяемые протоколы лечения по профилю "детская онкология" не теряют своей актуальности. Учитывая это, предлагаем предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжать наблюдение и лечение в детском стационаре по решению врачебной комиссии медицинской организации", - сказала депутат.

Законопроект в пятницу будет направлен в Министерство здравоохранения РФ, Министерство юстиции РФ, а также в Росздравнадзор, чтобы 19 марта его можно было бы обсудить с профильными министрами и регионами на заседании президиума Совета законодателей.

Рассмотрение предложений

Яровая сообщила, что в кабмине рассмотрят ее предложения по совершенствованию системы оказания медпомощи детям с онкологическими заболеваниями. Соответствующее поручение председатель правительства Михаил Мишустин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщила Яровая.

"Благодарим председателя правительства за внимание к вопросам помощи онкобольным детям и за оперативное поручение рассмотреть наши предложения. Они были сформулированы мною на основе нашей совместной работы в рамках экспертного совета с ведущими врачами-онкологами, с участием Министерства здравоохранения РФ. Их реализация, по мнению специалистов, поможет каждому ребенку и каждой семье из любого региона и населенного пункта гарантированно получить помощь в лечении онкологических заболеваний", - отметила Яровая.

В частности, депутат предлагает сформировать в рамках нацпроекта по здравоохранению отдельный раздел "Детская онкология". В федеральном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" предлагается предусмотреть целевые показатели профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации онкобольных детей. "Жизненно важным является формирование на базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных референс-центров. Это даст возможность повысить оперативность и эффективность в оказании помощи. Необходимо разработать единый механизм маршрутизации, координации и сопровождения детей с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания им медицинской помощи", - подчеркнула Яровая.

Кроме того, по ее словам, необходимо устранить барьеры, связанные с оформлением квот на высокотехнологичную помощь и их продлением. "Должна быть также упрощена процедура финансирования лечения ребенка с учетом стоимости полного курса лечения и особенностей диагноза, взяв за основу разработанные Центром им. Дмитрия Рогачева модули", - считает Яровая. Кроме того, по ее словам, оснащение детских краевых больниц оборудованием для бактериологических исследований и проведения МРТ под наркозом для детей "существенно повысит возможность и качество диагностики и позитивного прогноза в лечении".

"Надеемся на конкретные положительные решения на уровне профильного вице-премьера, которые позволят серьезно продвинуться в вопросах оказания помощи онкобольным детям", - подчеркнула Яровая.