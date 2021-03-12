Архив с документами Луначарского продан на аукционе за 14 млн рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Анатолия Луначарского, а также графика и скульптуры из собрания секретаря Луначарского Владимира Зельдовича ушли с молотка за 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

"Первая часть торгов объединяла письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства А. В. Луначарского, из архива его личного секретаря Владимира Зельдовича. А также графику художника Сергея Чехонина и скульптуру Сарры Лебедевой из этого же архива", - рассказали в пресс-службе.

Общая стоимость архива Зельдовича составила 14 млн рублей без учета аукционной премии. Со значительным превышением эстимейта были проданы скульптуры Лебедевой, супруги Зельдовича, "Девушка с мячом" и "Девушка, опирающаяся на постамент". При стартовой цене в 180 тыс. рублей они ушли с молотка за 5,5 млн рублей каждая.

Также среди наиболее востребованных лотов оказались фотографии Владимира Маяковского, сделанные мастером фотоавангарда Александром Родченко. В частности, фотография "Маяковский с папиросой" 1924 года была продана за 2,4 млн рублей, а "Портрет Владимира Маяковского, сидящего на стуле" - за 600 тыс. рублей. Всего за фотографии Родченко на аукционе было выручено 6,6 млн рублей.

Историческая фотография Николая II на царской охоте в Беловежской пуще, сделанная в 1897 году фотографом Александром Ягельским, ушла с молотка за 190 тыс. рублей.