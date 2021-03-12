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Пандемия COVID-19

Посол Азербайджана поблагодарил Лаврова за вакцинацию дипломатов

Ранее МИД РФ разослал приглашение принять участие в кампании по вакцинации всем посольствам и представительствам международных организаций в России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с благодарностью за предоставленную возможность бесплатной вакцинации сотрудников зарубежных дипмиссий. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"На имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова поступило благодарственное письмо от посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы. Он, напомню, является дуайеном московского дипломатического корпуса, - сказала Захарова. - В этом письме подчеркивается, что инициатива МИД РФ заслуживает глубокого уважения и высоко оценена со стороны всего дипломатического корпуса".

19 февраля Департамент информации и печати МИД РФ сообщил о том, что министерство разослало приглашение принять участие в кампании по вакцинации всем посольствам и представительствам международных организаций в России.

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АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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