В ОНК сообщили, что Ивану Сафронову не дали позвонить из СИЗО племяннице

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователь отказал советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, в просьбе позвонить 12-летней племяннице. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая посетила Сафронова в СИЗО "Лефортово".

"Посетили Ивана Сафронова. Он в отличном состоянии духа, вчера получил большую пачку писем - 40 штук, будет постепенно всем отвечать. Рассказал, что две недели назад он написал заявление следователю с просьбой предоставить ему телефонный звонок 12-летней племяннице Асе, на что ему пришел вчера отрицательный ответ от следователя. Ранее ему запретили общаться даже с матерью", - сообщила правозащитник.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.