Алтайские власти заявили, что массовое отравление школьников в Барнауле не подтвердилось

"По результатам проверок факты о якобы отравлении в школе №128 не подтверждаются - не было детей, которые отравились. Есть порядка 150 человек, которые отсутствовали по разными причинам в школе - это и грипп, и ОРВИ, и контакты, связанные с коронавирусом, травмы, аппендицит. Шестнадцать детей обратились за помощью в медучреждения и кабинеты медпомощи в школе. Один ребенок госпитализирован с функциональным расстройством ЖКТ", - сказал Костенко.

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Информация об отравлении более ста учеников барнаульской школы №128 после проверок не подтвердилась. Как сообщил в пятницу журналистам министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, медики обследовали 16 детей, один ребенок был госпитализирован с функциональным расстройством желудочно-кишечного тракта.

Он отметил, что в течение двух дней вся школа будет продезинфицирована в профилактических целях. В понедельник планируется возобновить работу учреждения. Проведенные проверки, в том числе продуктов питания в школьной столовой, по словам Костенко, показали отсутствие технологических нарушений.

В свою очередь министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что обращения детей к медикам носят сезонный характер и связаны с ОРВИ, а также функциональным расстройством ЖКТ. "Мы отработали совместно с коллегами из Роспотребнадзора список из 63 человек - это дети и преподаватели. Сегодня мы четко понимаем, что у 42 обследованных детей отсутствуют клинические признаки каких-либо заболеваний", - подчеркнул Попов.

В четверг СМИ сообщили о том, что в школе зафиксирована вспышка массового заболевания учеников. В мэрии города ТАСС пояснили, что к врачам обратились более 140 школьников, уточнив позднее, что речь идет о детях, не посещавших по различным причинам занятия, в то время как жалобы на расстройства ЖКТ поступали в четверг, по уточненным данным, только от 10 учеников. Власти подчеркнули, что симптомы заболеваний не характерны для отравления. Занятия в школе, тем не менее, были приостановлены.