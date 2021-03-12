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Кремль ждет официальных данных о продолжительности жизни россиян

Ранее РБК сообщила, что по предварительным данным, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась более, чем на два года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России.

"Мы все-таки предпочитаем ориентироваться на официальные данные наших ведомств, поэтому будем ждать их перед тем, как что-то говорить", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

В четверг РБК сообщила, что по предварительным данным, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась более, чем на два года, впервые с 2003 года.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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