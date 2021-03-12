Детские сады Калмыкии откроются после карантина в первой половине апреля

ЭЛИСТА, 12 марта. /ТАСС/. Детские сады в Калмыки, закрытые на карантин из-за новой коронавирусной инфекции почти год назад, планируют открыть в первой половине апреля. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев на прямой линии в Instagram в пятницу.

"Думаю, в первой половине апреля мы будем готовы к открытию детских садов. Считаю, что дети дошкольного возраста должны посещать детский сад, это социализация. Дошкольные учреждения у нас уже почти год как не работают", - сказал он.

Роспотребнадзор совместно с Министерством образования региона начал подготовку дошкольных учреждений к открытию. Необходимо заключить договора на поставку продуктов питания в детские сады, провести медосмотры и вакцинацию воспитателей, закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также разработать внутренние рекомендации для работы детских дошкольных учреждений, уточнил главный государственный санитарный врач республики.

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 марта включительно. На территории республики сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. По данным регионального оперативного штаба, в республике на пятницу зарегистрировано 19 471 случай заражения (плюс 36 за сутки). С начала пандемии выздоровели и выписаны 18 526 пациентов (плюс 48 за сутки), умерли 304.