Мишустин поздравил Андрея Смирнова с 80-летием

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил режиссера, сценариста, народного артиста России Андрея Смирнова с 80-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Шестьдесят лет длится ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы вы не перестаете их восхищать своим мастерством, - отмечает премьер. - Благодаря вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента "Белорусский вокзал" - это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир".

Андрей Смирнов поставил фильмы "Белорусский вокзал", "Осень", снимался в картинах "Чернов/Chernov", "Дневник его жены", "Елена" и других. Лауреат Международного кинофестиваля в Карловых Варах в категории "Лучшая мужская роль" (1990, "Чернов/Chernov"), обладатель кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая мужская роль" (2001, "Дневник его жены") и "Лучшая сценарная работа" (2012, "Жила-была одна баба"). В 2011 году на фестивале "Кинотавр" был удостоен специального приза "За честь и достоинство".