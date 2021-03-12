Суд 15 марта рассмотрит дело молодого человека, избившего полицейского на акции в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы 15 марта рассмотрит дело Алексея Миляева, который несколько раз ударил сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы, попытавшись сорвать с него шлем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по делу в отношении Миляева назначено на 15 марта", - сказала представитель суда. Обвиняемый признал свою вину, дело будет рассмотрено в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей. Миляев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"), и находится под стражей.

Ранее пресс-служба СК РФ распространила видеоролик, на котором видно, как в центре Москвы в ходе событий 23 января молодой человек в маске наносит несколько ударов сотруднику 2-го оперативного полка полиции, а после этого хватает его шлем за забрало и пытается сорвать с него.

В Москве после несогласованного митинга 23 января было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.