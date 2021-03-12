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Эксперт рассказал, когда для лечения онкобольных детей можно применять препараты офф-лейбл

По словам главного внештатного детского специалиста онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева, зарубежные медики применяют препараты офф-лейбл, прошедшие клинические испытания на взрослых, в России такую практику тоже стоит внедрить

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зарубежные медики для лечения онкобольных детей применяют прошедшие клинические испытания на взрослых препараты офф-лейбл (медикаменты, которые не утверждены уполномоченными регулирующими органами). В России такую практику тоже стоит внедрить, такое мнение выразил в пятницу президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

"Наша позиция с точки зрения препаратов офф-лейбл касается того, чтобы эти препараты были разрешены для использования у детей на том основании, на котором они разрешены за рубежом", - заявил он, выступая на заседании Экспертного совета при зампреде Госдумы Ирины Яровой по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

По словам Румянцева, такая практика применяется за рубежом. Там лекарство, прошедшее клинические исследования и испытания у взрослых, сразу же начинают применять для лечения детей с онкологическими или другими тяжелыми заболеваниями.

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