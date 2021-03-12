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ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях

Это уже позволило выявить более 27 тыс. абонентских номеров

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в исправительных колониях, что уже позволило выявить более 27 тыс. абонентских номеров. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ФСИН по итогам 2020 года.

"Во взаимодействии с подразделениями МВД России и ФСБ в субъектах Российской Федерации для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений УИС, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга", - сказал Калашников. Он сообщил, что "всего проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлены свыше 27 тыс. абонентских номеров".

Глава ФСИН отметил, что отдельная тема - это пресечение преступлений с использованием телефонов, в первую очередь телефонного мошенничества. Он сообщил, что в 2020 году сотрудниками ФСИН было изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% превышает показатель 2019 года. "В 2020 году выявлены и поставлены на профилактический учет 1 180 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, склонных к совершению преступлений с использованием мобильных устройств", - рассказал Калашников.

Он также напомнил, что 9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отключении сотовых номеров, которые используются заключенными в колониях и СИЗО, что позволит операторам связи блокировать абонентские номера по мотивированному обращению руководства ФСИН России либо начальника территориального органа ФСИН России, в ведении которого находится исправительное учреждение.

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РоссияКалашников, Александр Петрович
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