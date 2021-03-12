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Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в Калужской области

Предполагается, что учреждение будет включать в себя все виды режимов, производство, медицинский участок, дом ребенка, а также городок для сотрудников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Первое мультиучреждение ФСИН, включающее в себя исправительные колонии и следственные изоляторы, может появиться в Калужской области - ближайшем к Москве регионе. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на коллегии ведомства.

"В целях развития инфраструктуры учреждений уголовно-исполнительной системы Минюстом России совместно с ФСИН России прорабатывается возможность создания учреждения объединенного типа на базе УФСИН России по Калужской области. Предполагается, что оно будет включать в себя все виды режимов, производство, медицинский участок, дом ребенка, а также городок для сотрудников", - сказал Калашников.

На реализацию проекта по созданию учреждения объединенного типа на коллегии ФСИН также обратил внимание министр юстиции Константин Чуйченко. "В рамках этого проекта планируется сосредоточить исправительные учреждения и следственные изоляторы в едином центре, модернизировать и унифицировать все имеющиеся технологии и процессы. Необходимо предусмотреть клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания контингента", - отметил министр. По его словам, должны быть созданы комфортные условия для работы адвокатов и общественных организаций, а также судов, органов прокуратуры и следователей.

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