Росгвардия в 2020 году приняла участие в пресечении массовых беспорядков в пяти колониях

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бойцы Росгвардии в прошлом году приняли участие в пресечении массовых беспорядков в пяти колониях в регионах России. Об этом сообщил в пятницу директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Войска принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в исправительных учреждениях в Волгоградской, Омской, Саратовской, Иркутской областях и в Республике Дагестан", - сказал он на коллегии ФСИН.

Золотов добавил, что положительное влияние на качество совместного выполнения задач по пресечению массовых беспорядков в исправительных учреждениях оказало заключенное в 2019 году двустороннее соглашение о взаимодействии ФСИН и Росгвардии. "Для содействия органов ФСИН мы содержим в готовности к применению более 6,5 тыс. военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии", - отметил он.

В качестве примера эффективного взаимодействия между двумя ведомствами директор Росгвардии привел участие подразделений ОМОН и СОБР Иркутской области в пресечении массовых беспорядков в ИК-№15 в городе Ангарске в апреле 2020 года. "Благодаря совместным профессиональным действиям удалось стабилизировать оперативную обстановку и в кратчайшие сроки пресечь массовые беспорядки. При этом жертв среди работников и гражданского населения, а также побегов заключенных из-под стражи не допущено", - подчеркнул он.