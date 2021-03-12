Исследование: в России растет востребованность заказного массового кибербуллинга детей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рост востребованности заказного массового буллинга в интернете в отношении детей фиксируется в России. Об этом говорится в выводах к исследованию "Актуальные информационные угрозы для детей", подготовленном профсоюзом негосударственной сферы безопасности (НСБ) России в рамках проекта "Интернет без опасности".

"Анализ околошкольных анонимных сообществ, проведенный в рамках исследования, показывает, что в среде несовершеннолетних все более становится востребован формат заказного (массового) буллинга, все чаще ближнее окружение жертвы (родственники, друзья) становится объектами травли со стороны агрессоров, также вовлеченными оказываются сотрудники и руководство образовательных учреждений", - говорится в тексте расследования, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для урегулирования подобных конфликтов и "чистки" соцсетей наравне с экспертами, психологами все чаще требуется помощь медиатехнологов и юристов.

При этом исследование показывает, что кибербуллинг является самой недооцененной информационной угрозой со стороны взрослых. "По итогам данных опроса проекта Безопасность 2.0 не более 10% респондентов отнесли ее к числу наиболее актуальных и распространенных угроз для детей", - говорится в выводах к исследованию. Сетевая травля в России не наказывается административно или уголовно, несмотря на неоднократные инициативы общественных структур и ряда экспертов.

Глава медиасовета НСБ, член общественного совета ГУ МВД по Московской области Павел Сорокин в разговоре с ТАСС отметил, что взрослые недооценивают проблему травли детей в интернете, так как интерпретируют ее как насмешки, жесткие шутки в пределах нормы, хотя за буллингом могут следовать проблемы с психикой, суициды, нападения на одноклассников в школах. "Часто дети, которые подвержены подобным субкультурам и увлекаются подобной тематикой, имеют опыт травмы, опыт участия в серьезном конфликте. И травля - это первый сигнал, на который можно сориентироваться и на стадии которого надо очень серьезно работать с группами риска", - сказал Сорокин. Также тему травли подстегивает рост открытых персональных данных, которые дети о себе публикуют в соцсетях. По словам Сорокина, необходимо развивать информационную грамотность разной аудитории с точки зрения психологии и работы с контентом в соцсетях, его блокировки, в сочетании с педагогическими приемами.

Также проблема кибербуллинга должна найти отражение и в законодательстве, считает Сорокин. "Как мне кажется, важнейшая история - это адаптация Кодекса об административных правонарушениях, потому что там существует статья про травлю, но там формулировка несколько устаревшая. Все-таки было бы здорово, если бы там была уточнена история, связанная с травлей в интернете", - сказал глава медиасовета НСБ. Также он считает, что можно задуматься о профильном законе, уточняющем правоотношения в сфере кибербуллинга, либо прописать отдельные позиции в законе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

О законодательных предложениях по кибербуллингу

В ноябре исполнительный директор национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что организация направила в Совет Федерации комплексный законопроект, который, в частности, предусматривает внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях и УК РФ новых статьей о травле несовершеннолетних в сети.

Предложенный законопроект также предусматривает поправки в федеральный закон о защите детей от вредной информации. В частности, разработчики считают необходимым отнести к перечню видов информации, причиняющей вред здоровью детей и запрещенной для распространения среди них, информацию, содержащую угрозы, шантаж, оскорбления, клевету и иные сведения, унижающие человеческое достоинство детей и их близких.