Сербия вводит локдаун на выходные

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение вести двухдневный локдаун на выходные. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

"Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены", - заявил представитель штаба. Также разрешена работа служб доставки еды. Ученики средних школ на следующей неделе продолжат заниматься в удаленном режиме.

Меры вступают в силу 12 марта в полночь и продлятся до 6 утра понедельника.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1 млн 918 тыс. своих граждан, более 667 тыс. человек получили вторую инъекцию. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и шестое в мире.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca и российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".