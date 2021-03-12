{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Сербия вводит локдаун на выходные

В кризисном штабе по борьбе с коронавирусом при правительстве страны сообщили, что все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии принял решение вести двухдневный локдаун на выходные. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Кризисный штаб принял решение, что в следующие выходные все торговые и развлекательные заведения будут закрыты, исключая продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции. Все мероприятия, запланированные на выходные, отменены", - заявил представитель штаба. Также разрешена работа служб доставки еды. Ученики средних школ на следующей неделе продолжат заниматься в удаленном режиме.

Меры вступают в силу 12 марта в полночь и продлятся до 6 утра понедельника.

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1 млн 918 тыс. своих граждан, более 667 тыс. человек получили вторую инъекцию. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и шестое в мире.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca и российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

Теги
СербияПандемия COVID-19
Навального после прохождения карантина увезли из СИЗО "Кольчугино" в колонию
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Алексея Навального перевели в ИК-2 в Покрове
Читать полностью