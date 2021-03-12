В Петербурге полицейский нарушил санитарные нормы, навестив в больнице избитую им женщину

ТАСС, 12 марта. Сотрудник спецподразделения полиции Петербурга, который ударил 54-летнюю Маргариту Юдину во время несогласованной акции 23 января, нарушил санитарные нормы, когда посетил ее в больнице. Об этом сказано в ответе Росздравнадзора на жалобу от правозащитного объединения "Команда 29", сотрудники которого оказывают пострадавшей юридическую помощь.

"Установлено, что сотрудник полиции, от действий которого пострадала Юдина, посещал ее в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с нарушением противоэпидемического режима учреждения. В ходе расследования выявлены также нарушения со стороны НИИ в части учета и регистрации инфекционных заболеваний, соблюдения требований к проведению текущей уборки и дезинфекции помещений", - говорится в документе, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Как сообщили в правозащитной организации, что Росздравнадзор привлек больницу к ответственности. "К какой именно, неизвестно. Штраф может составить до 500 тыс. рублей", - отметили в организации.