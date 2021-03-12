В Воронежской области отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 12 марта. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял решение не продлевать обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, ранее введенную в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Александр Гусев принял решение не продлевать обязательную самоизоляцию для жителей региона в возрасте 65 лет и старше. Вместе с тем остается в силе пункт <...> указа главы области, по которому работодателям рекомендовано максимально перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы или отправить в отпуск", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 71 115 случаев заражения коронавирусом, 65 375 человек выздоровели, 2 488 пациентов умерли. В регионе в течение двух месяцев фиксируют, что число заразившихся в течение суток меньше, чем число выздоровевших после ковида. С марта 2020 года из-за коронавируса в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового скопления людей.