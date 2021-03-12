ЕК подтвердила возможность непропорционального распределения вакцин в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отвергла обвинения, высказанные в пятницу канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в тайных сделках между отдельными странами ЕС с производителями вакцин, однако подтвердила, что объемы поставок по общеевропейским контрактам для различных стран ЕС не всегда строго пропорциональны их населению. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе в пятницу представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер в ответ на просьбу прокомментировать обвинения Курца.

Представитель ЕК пояснил, что все решения о распределении вакцин принимаются в созданном специально для этой цели Управляющем совете ЕС по вакцинации, в котором представлены все государства ЕС. "Управляющий совет - это ключевой орган, где принимаются решения по реализации контрактов [заключенных Еврокомиссией на предзаказ вакцин для всех стран ЕС]. По каждой вакцине там решаются два ключевых вопроса - будет ли каждая из стран ЕС использовать свои дозы, в соответствии с контрактами с компаниями, и если кто-то отказывается - как мы будем перераспределять дозы вакцины", - отметил он.

"Еврокомиссия всегда настаивает на распределении вакцины пропорционально населению каждой из стран ЕС. Однако сами страны могут принять решение о заказе меньшего количества доз каждой вакцины [в пределах своей исходной квоты]. Далее это уже решается между странами - членами ЕС, на основании переговоров между которыми устанавливается новая пропорция распределения вакцин (с учетом возможных отказов по ценовым или иным соображениям - прим. ТАСС), поставляемых компаниями. Следующий шаг - это выполнение контракта, которое заключается в размещении конкретных заказов на поставку вакцины [в рамках полагающейся каждой стране доли]. Эта процедура осуществляется на двустороннем уровне между государствами - членами ЕС и компаниями, на основании достигнутых между странами ЕС договоренностей о порядке распределении вакцин", - пояснил Стефан Де Кеерсмакер.

Таким образом, он признал, что распределение вакцин между государствами ЕС может осуществляться не пропорционально населению, однако это происходит при полной осведомленности стран сообщества, представленных в Управляющем совете ЕС по вакцинации, в который также входят представители Еврокомиссии и компаний-поставщиков.

Ранее 12 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в Вене, что вакцины от нового коронавируса распределяются между странами - членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что были заключены тайные сделки между отдельными странами с фармацевтическими компаниями.

Контракты с компаниями

Еврокомиссия осенью прошлого года заключила 6 контрактов с западными компаниями - разработчиками вакцин по их предзаказу для государств ЕС. Из них 4 компании: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson уже смогли произвести вакцины и получить разрешения на их поставки в страны ЕС. Первые три компании поставки уже начали, однако в меньших объемах, чем прописано в контрактах.