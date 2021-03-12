Зарплата российских осужденных выросла за год более чем на 11%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Зарплата осужденных в России в 2020 году выросла более чем на 11%. Об этом сообщил в пятницу директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

"Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11%", - сказал он на заседании коллегии ФСИН. По его словам, доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, в прошлом году увеличилась на 10%. При этом объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 12% - до 36,3 млрд рублей.

"Чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 40% и составила 3,3 млрд рублей", - сообщил Калашников. Он отметил, что также были приняты меры, направленные на компенсацию исковых требований потерпевших. По его словам, за 2020 год сумма возмещений выросла на 14%, в том числе за счет приоритетного устройства на работу осужденных, имеющих иски.

Калашников сообщил, что ФСИН продолжает развивать профессиональные качества осужденных. Так, в 2020 году в системе функционировало 728 образовательных учреждений и их структурных подразделений, в которых прошли обучение более 132 тыс. человек по 167 профессиям.