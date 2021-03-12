ГП: нарушения в центрах для детей-правонарушителей касаются в основном санитарных норм

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Большая часть нарушений в центрах для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей касается санитарно-эпидемиологических правил, заявила на круглом столе в Общественной палате РФ представитель Генеральной прокуратуры Ольга Каткова.

"Зачастую речь идет о несоблюдении требования норм санитарно-эпидемиологического законодательства, о ненадлежащих условиях содержания. Либо какие-то помещения требуют ремонта, либо не соответствуют требованиям мебель и бытовые предметы, - сказала Каткова.

Она отметила, что информации о применении насилия со стороны сотрудников полиции к детям, содержащимся в центрах, у нее нет.

Кроме того, Каткова подчеркнула, что ресурс центров используется недостаточно, а проблемы, присущие некоторым учреждениям Федеральной службы исполнения наказаний, такие как перелимит заключенных в камерах и недостаток сотрудников, не актуальны для центров.