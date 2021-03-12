Во Владимирской области разрешили спортивные мероприятия с наполовину заполненными залами

ВЛАДИМИР, 12 марта. /ТАСС/. Проведение спортивных мероприятий с наполовину заполненными зрительными залами разрешили во Владимирской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией физкультурные и спортивные мероприятия во Владимирской области на объектах спорта закрытого и открытого типов теперь могут проводиться с участием зрителей при условии, что они заполняют не более 50% зрительских мест от всей вместимости объекта. Соответствующие изменения внесены в указ от 17.03.2020 №38 "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона разрешили проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры при условии, что максимальное число зрителей составляет не более 50% от общей вместимости зала. Кроме того, музеи региона могут посещать организованные экскурсионные группы до 30 человек. Также допускается проведение всероссийских, областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с департаментом культуры Владимирской области.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии коронавируса во Владимирской области зарегистрировано 28 620 случаев заболевания; 25 825 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, отмечен 931 смертельный случай.