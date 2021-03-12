В Анапе начали сбор гуманитарной помощи после пожара в многоквартирном доме

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд в Анапе объявил о сборе гуманитарной помощи для жильцов дома, где в пятницу выгорел мансардный восьмой этаж. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее сообщалось, что при пожаре из дома были эвакуированы 300 человек. Из них 78, в том числе 24 ребенка, подали заявки на временное размещение, для людей подготовлены три анапских предприятия санаторно-курортного комплекса. При пожаре огнем повреждены 24 квартиры на верхнем мансардном этаже, еще несколько квартир на шестом и седьмом этажах повреждены водой в ходе тушения.

"Для всех, кто имеет желание и возможность оказать посильную помощь погорельцам, государственный центр помощи "Вторые руки" открыл централизованный сбор вещей и предметов первой необходимости. В первую очередь необходимы одежда, средства гигиены, предметы быта, товары для детей. В продуктах необходимости нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что пожар в многоквартирном доме на площади 1,6 тыс. кв. м полностью ликвидирован, прокуратура Краснодарского края организовала проверку, со слов местных жителей, одной из причин пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание. По данным администрации Анапы, дом не является самостроем. В пресс-службе следственного управления СК РФ по краю журналистам сообщили, что дадут оценку действиям или бездействию управляющей компании дома и жильцов в части перепланировки помещений. Администрация Краснодарского края также проверит законность строительства мансардного этажа.