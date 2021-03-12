Почти треть россиян поддержали идею четырехдневной рабочей недели для женщин

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (26%) поддерживает инициативу введения сокращенной рабочей недели для женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин. Эту инициативу поддерживает каждый четвертый россиянин (26%). Трое из десяти опрошенных считают, что четырехдневку нужно вводить для всех. 24% респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому", - отмечается в исследовании.

Мужчины эту идею поддерживают меньше, чем женщины: 17 и 35% соответственно. Больше всего тех, кто выступает за равноправие, - среди молодежи до 24 лет: 39% считают, что сокращенную рабочую неделю нужно внедрять для всех. По данным опроса, противников четырехдневной недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тыс. рублей: каждый третий считает, что такой график работы не нужен никому.

Исследование проводилось 11-12 марта текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.