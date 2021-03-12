В Бразилии зарегистрировали вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, для всеобщего применения. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции регулятора.

"Мы зарегистрировали рекомбинантную вакцину от COVID-19, известную также как оксфордская вакцина, которая ранее была зарегистрирована для временного ограниченного использования в условиях чрезвычайной ситуации", - объявил представитель Anvisa. Он отметил особую важность такой регистрации в связи с предстоящим началом выпуска препарата научно-исследовательским объединением им. Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz).

Вакцина AstraZeneca стала вторым препаратом от COVID-19, зарегистрированным для постоянного применения в Бразилии. Ранее в феврале регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer, которой, однако, пока нет в стране.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Для иммунизации населения используются препараты AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech.