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Пандемия COVID-19

В Бразилии зарегистрировали вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору одобрило вакцину американской компании Pfizer, которой пока нет в стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, для всеобщего применения. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции регулятора.

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"Мы зарегистрировали рекомбинантную вакцину от COVID-19, известную также как оксфордская вакцина, которая ранее была зарегистрирована для временного ограниченного использования в условиях чрезвычайной ситуации", - объявил представитель Anvisa. Он отметил особую важность такой регистрации в связи с предстоящим началом выпуска препарата научно-исследовательским объединением им. Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz).

Вакцина AstraZeneca стала вторым препаратом от COVID-19, зарегистрированным для постоянного применения в Бразилии. Ранее в феврале регулятор одобрил вакцину американской компании Pfizer, которой, однако, пока нет в стране.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. Для иммунизации населения используются препараты AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech.

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БразилияПандемия COVID-19
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