Чайка сообщил, что в СКФО остаются бесхозными более 1,2 тыс. гидротехнических сооружений

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. гидротехнических сооружений (ГТС) остаются бесхозными на Северном Кавказе, большая часть из них находится в Ставропольском крае, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка провел совещание, посвященное разработке и принятию дополнительных мер по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году в субъектах округа.

"Одним из негативных факторов, влияющим на безопасное прохождение паводковых вод, является большое количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, состояние которых близко к аварийному. При этом на территории округа расположено более 1,2 тыс. бесхозяйных гидротехнических сооружений, из них большая часть сооружений - 97% - находится в Ставропольском крае", - говорится в сообщении.

Аварии на этих гидротехнических сооружениях могут повлечь за собой жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительный материальный ущерб, отметили в пресс-службе.

По ее данным, для обеспечения безопасности также важно, чтобы стабильно работали системы оповещения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций. "Проверка, проведенная территориальными органами МЧС России, показала, что действующие системы оповещения оцениваются как "ограниченно готовы". Такая ситуация требует пристального внимания со стороны всех заинтересованных органов власти", - сказал полпред, слова которого приводятся в сообщении.