Правительство Латвии обязало жителей работать удаленно

РИГА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Латвии в пятницу на заседании утвердило более строгие ограничения для борьбы с пандемией коронавируса, предусматривающие перевод с 16 марта занятого населения республики - как в госуправлении, так и в частном секторе - на удаленный режим работы. Это требование не будет распространяться на производственные предприятия и другую работу, которую объективно невозможно выполнить удаленно.

Как сообщает местное агентство LETA, ранее организация по возможности удаленной работы носила рекомендательный характер. Согласно принятому в пятницу кабинетом министров решению, теперь работодатель обязан выявить тех сотрудников, которые могут выполнять работу на месте, чтобы обеспечить ее непрерывность, а остальных перевести на удаленную работу. Новое требование вступит в силу 16 марта и будет действовать до конца режима чрезвычайного положения - 6 апреля.

"Если работник укажет на объективные обстоятельства, которые не позволяют ему выполнять работу удаленно по месту жительства, работодатель должен рассмотреть возможность, чтобы он мог выполнять работу на месте, обеспечив соответствующие меры эпидемиологической безопасности и средства индивидуальной защиты", - постановило правительство. При этом производственные предприятия продолжат работать очно, но в условиях максимального дистанцирования сотрудников и сменного режима работы. В свою очередь при ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти Латвии заявили о готовности задействовать сценарий D, предусматривающий более строгие ограничения или локдаун.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. С тех пор в республике выявлено 92 906 инфицированных, 1 746 человек умерли, на лечении в больницах находятся 697 пациентов. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря прошлого года в стране был введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который сначала был продлен до 11 января, позднее - до 7 февраля, а затем - до 6 апреля. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией также с 13 марта до 9 июня 2020 года.