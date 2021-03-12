Росприроднадзор взыскал с янтарного комбината 13,2 млн рублей за ущерб Балтийскому морю

ТАСС, 12 марта. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало 13,2 млн рублей штрафа с Калиниградского янтарного комбината (КЯК, контролируется Ростехом) в счет возмещения ущерба, причиненного Балтийскому морю сбросом сточных вод. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

"После почти трехлетней судебной тяжбы АО "Калининградский янтарный комбинат" возместило ущерб в размере 13 млн 257 тыс. рублей, причиненный Балтийскому морю сбросом сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поводом для расчета вреда послужила административная работа управления, проведенная по обращению гражданина, который сообщил о нарушении требований к охране Балтийского моря со стороны комбината. По данным Росприродназора, установлено, что комбинат в 2017 году допустил сброс сточных вод без соответствующего разрешения, а также с превышениями концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей, среди которых аммоний-ион, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты.

За нарушение требований к охране водных объектов предприятие было оштрафовано. В дальнейшем управление произвело расчет причиненного Балтийскому морю вреда, который возмещен не был. Управление доказало законность и обоснованность заявленных требований в судах нескольких инстанций. Точка в споре была поставлена Верховным судом РФ, который определил, что оснований для пересмотра ранее принятых судебных актов нет. После этого комбинат возместил ущерб.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в приморском поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2020 году комбинат установил исторический рекорд по объему промысла, добыв 525 тонн янтаря.