Главным редактором агентства Tanjug стала Йована Йоксимович

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Журналист Йована Йоксимович стала главным и ответственным редактором сербского агентства Tanjug. Об этом сообщил в пятницу пресс-центр агентства.

"Для меня честь быть во главе команды лучших журналистов в стране. Большая привилегия получить возможность продолжать почти 80-летнюю традицию. Наша цель - быть точными, объективными и надежными", - заявила новый главред.

Национальное информационное агентство Tanjug основано в 1919 году. Агентство ежедневно передает свыше 400 информационных сюжетов, свыше 150 фотографий, 120 видео- и 60 аудиозаписей, издает многочисленные бюллетени. Корреспондентская сеть за рубежом насчитывает 20 постоянных и внештатных корреспондентов, на территории Сербии работают 60 постоянных и внештатных корреспондентов.

Службами Tanjug пользуются свыше 100 постоянных клиентов - ведущие мировые агентства, многие сербские и иностранные СМИ, государственные органы, иностранные корреспонденты в Белграде, предприятия и компании, посольства, негосударственные организации.