Суд выселил экс-баскетболистку Архипову-фон Калманович из помещения в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге принял решение выселить бронзового призера Олимпийских игр по баскетболу Анну Архипову-фон Калманович из помещения в историческом здании на улице Рубинштейна, которым она пользовалась после того, как ее мужа Шабтая Калмановича застрелили в Москве, а также взыскал с нее почти 700 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд решил взыскать с Архиповой-фон Калманович неосновательное обогащение за период с 13 августа 2017 года по 30 марта 2020-го в размере 622 027 руб. 86 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 62 963 руб. 47 копеек. <…> Выселить Архипову-фон Калманович из нежилого помещения", - говорится в сообщении.

Иск к Архиповой-фон Калманович подал комитет имущественных отношений города из-за помещения на улице Рубинштейна в доме номер 15-17 (так называемый Толстовский дом). В иске было указано, что она занимала помещение без правоустанавливающих документов, хотя оно находится в собственности Петербурга. По мнению властей города, Шабтай Калманович в 2006 году арендовал помещение под творческую мастерскую, однако после его смерти договор прекратил свое действие. Представители комитета также посчитали, поскольку баскетболистка пользуется помещением без документов, то она должна возместить арендную плату за него.

Архиповой-фон Калманович 47 лет, она является двукратной чемпионкой России по баскетболу, в составе сборной России выиграла чемпионат Европы - 2003, а также завоевала серебро чемпионата мира - 2002 и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

Шабтая Калмановича застрелили в Москве в 2009 году. В конце 2019 года в СК сообщали, что следователи задержали двух подозреваемых в убийстве бизнесмена, позже они были заключены под стражу.