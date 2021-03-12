Ивановские власти разрешили возобновить работу цирка с 13 марта

ТАСС, 12 марта. Власти Ивановской области с 13 марта разрешили возобновить работу цирка, который был закрыт из-за пандемии на протяжении года. При этом загрузка зала зрителями не должна превышать 50%, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Ивановской области с 13 марта возобновляется работа цирка. Согласно новому указу, разрешен показ спектаклей и цирковых представлений, проводимых творческими коллективами этих организаций, в том числе с участием артистов сторонних организаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, зрителей к участию в цирковых номерах привлекать будет нельзя. Максимальная заполняемость зрительного зала не должна превышать 50%. Прибывающие в регион артисты должны обязательно предоставлять справку об отсутствии COVID-19 или наличии антител.

Учреждения культуры Ивановской области прекратили свою работу из-за пандемии в марте 2020 года. В конце января власти региона разрешили возобновить работу театров и филармонии, позже в регионе открылись клубные формирования и стадионы. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы с дискотеками, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано более 31,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки - 63, это втрое меньше, чем в начале января. Выздоровели 29,6 тыс. пациентов, умерли 971. Привито первым компонентом вакцины более 49,4 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 28,2 тыс.