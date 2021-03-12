Минздрав утвердил порядок создания "горячих линий" для сокращения потребления табака

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минздрав России утвердил порядок по созданию и функционированию "горячих линий", направленных на профилактику потребления никотиносодержащей продукции и табака. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый порядок создания и функционирования "горячих линий", способствующих прекращению потребления табака и иной никотиносодержащей продукции, использованию кальянов и лечению табачной и никотиновой зависимости", - говорится в документе.

Согласно порядку, "горячие линии" должны создаваться органами или организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья. Основной целью является просвещение и информирование населения о вреде потребления табачной, никотиносодержащей продукции, использования устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов и вредном воздействии окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции.

Информация о создании и режиме работы горячей линии размещается на портале Минздрава по здоровому образу жизни takzdorovo.ru. Специалисты "горячей линии" взаимодействуют с отделением медицинской профилактики для взрослых и центром здоровья, оказывающим помощь по профилактике неинфекционных заболеваний взрослому населению. Кроме того, специалисты предоставляют информацию о преимуществах прекращения потребления никотиносодержащей продукции, а через три и шесть месяцев после первого обращения повторно связываются с гражданами, обратившимися на "горячую линию". Также фиксируют число лиц, отказавшихся от потребления табака и никотиносодержащей продукции.