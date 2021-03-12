Число летальных исходов от инсультов за время пандемии выросло в Петербурге на 6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Число смертельных исходов от инсультов в Санкт-Петербурге в период пандемии коронавируса выросло на 6% в сравнении с 2019 годом, сообщили в пятницу в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Комитету по здравоохранению города поручено обеспечить маршрутизацию больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с обратным перепрофилированием медучреждений.

"За время пандемии большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах, а основная нагрузка легла на три крупнейшие больницы города - Елизаветинскую, Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи. В данные учреждения в основном попадали самые тяжелые больные, а остальные из-за опасения заболеть COVID-19 оставались дома. В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении аппарата.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, в первую очередь - от инсультов, стало одной из основных тем состоявшегося в пятницу заседания межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, при правительстве Санкт-Петербурга. Отмечается, что в городе в настоящее время проводится аудит региональных сосудистых центров крупных стационаров на предмет выяснения доступности в них помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

Выступая на заседании Эргашев отметил, что несмотря на наблюдаемую стабилизацию эпидситуации, говорить о полном контроле над ней пока нельзя. "Первоочередная задача на сегодня - замедлить распространение инфекции, не допустить повторного роста числа заболевших, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение, и продолжить реализацию имеющихся программ в новых условиях", - привели в аппарате слова вице-губернатора.

Эргашев напомнил, что в снижении смертности от коронавирусной инфекции основная роль отводится иммунизации населения. "На заседании были представлены данные, что в Петербурге на сегодняшний день обеспечена самая лучшая в стране доступность вакцинации", - отмечается в сообщении. Количество "недоходов" на вакцинацию вторым компонентом в городе не превышает 1%.

К 1 августа 2021 года власти Санкт-Петербурга планируют привить 1,2 млн горожан. По последним данным, за весь период в городе вакцинированы 294 706 человек, из них 176 918 полностью закончили цикл вакцинации.