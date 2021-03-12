Кавказская математическая олимпиада объединила в Адыгее около 170 детей из РФ и зарубежья

МАЙКОП, 12 марта. /ТАСС/. Шестая международная Кавказская математическая олимпиада школьников, открывшаяся в пятницу вечером в Адыгейском государственном университете, в этом году объединила порядка 170 одаренных детей из регионов Юга России и зарубежных стран. Об этом ТАСС сообщил автор идеи создания олимпиады, председатель ее координационного совета, ректор Адыгейского государственного университета (АГУ) Дауд Мамий.

"Сегодня мы открыли шестую международную Кавказскую математическую олимпиаду для одаренных школьников, которая из-за пандемии до 17 марта будет проходить в очно-дистанционном формате под девизом "Кавказ без границ!". Это означает, что российские школьники из регионов Юга России приедут в Майкоп для участия, а иностранцы будут решать задачи олимпиады дистанционно. Олимпиада объединила 88 российских школьников и 78 - зарубежных", - сказал он.

Самые юные участники олимпиады символически зажгли ветви ее талисмана - интерактивного математического дерева знаний. Участники из зарубежья смотрят церемонию открытия на ютуб-канале АГУ.

По словам ректора, в этом году рекордное число стран-участниц - 15, в частности, Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Иран, Казахстан, Монголия. Среди тех, кто попробует свои силы в математических баталиях впервые, - школьники из Перу и Швеции. Талантливые дети являются победителями региональных и национальных олимпиад, они учатся в 8-11 классах общеобразовательных организаций, добавил ректор Адыгейского госуниверситета.

Олимпиада была учреждена в 2015 году, ее организаторами являются Министерство образования и науки Адыгеи и Кавказский математический центр АГУ. Олимпиада проводится при поддержке Кабинета Министров Республики Адыгея. Партнер олимпиады - компания ITV | Axxon Soft. Задачи для олимпиады разрабатывает специальный задачный комитет, в составе которого математики из России, Болгарии, Люксембурга, Ирана. Среди членов жюри - математики из России, Казахстана, Перу, Ирана, тренеры национальных сборных команд по математике, золотые и серебряные медалисты Международной математической олимпиады.