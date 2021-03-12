Консульство России в Черногории вновь приостановило работу

БЕЛГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства Российской Федерации в Черногории вновь приостановил предоставление консульских услуг из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба диппредставительства.

"В связи с осложнением в феврале-марте 2021 года санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории, а также принятием черногорскими властями дополнительных ограничительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан Российской Федерации посольством приостанавливается с 15 по 28 марта 2021 года предоставление консульских услуг (действий). Консульский прием в указанный период по системе предварительной электронной записи осуществляться не будет. О возобновлении оказания таких услуг (действий) просим следить за соответствующими сообщениями на сайте посольства", - говорится в сообщении.

Ранее, в июле 2020 года, консульский отдел посольства РФ в Черногории уже приостанавливал работу. Его деятельность восстановилась в конце января 2021 года, однако из-за ухудшения эпидемической обстановки вновь последовало закрытие.

В настоящее время продолжает свою работу консульство РФ в Белграде, которое взяло на себя значительную нагрузку со всего региона. Многие граждане России приезжают в Белград для получения срочных консульских услуг.

Ранее правительство Черногории запросило срочную помощь от НАТО и Евросоюза в связи с тяжелым положением системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.

В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 82 тыс. жителей, 1 117 человек умерли.