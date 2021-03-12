Вынесение приговора россиянину Левашову в США перенесли на конец июня

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в штате Коннектикут отложил в пятницу вынесение приговора гражданину РФ Петру Левашову, признавшему себя виновным в компьютерном мошенничестве, на последнюю неделю июня. Об этом говорится в документах судах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты россиянина, которая просила отложить вынесение приговора в условиях пандемии нового коронавируса. По мнению адвокатов Левашова, представляется более безопасным его дальнейшее нахождение в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Перевод россиянина в другое пенитенциарное учреждение может обернуться его заражением коронавирусом.

Ранее оглашение наказания неоднократно переносилось, последний раз - на 5 апреля текущего года. Новая дата будет озвучена позднее.

Россиянин был задержан по требованию США на территории Испании 7 апреля 2017 года, в октябре того же года королевство удовлетворило запрос Вашингтона о его выдаче США. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции США информировало о том, что россиянин признал себя виновным в нанесении ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.