В Петербурге не выявлено случаев тяжелых реакций и осложнений после вакцинации от ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Ни одного случая тяжелых реакций и осложнений после вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге не зафиксировано. Об этом говорится в распространенном сообщении Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

"После введения более 485 500 доз вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений. Риск при вакцинации несопоставимо меньше риска получить осложнения в случае инфицирования вирусом SARS-CoV-2", - сказано в сообщении совета.

Отмечается, что вторая волна эпидемии в городе идет на снижение. При этом "темп снижения низкий, а уровень заболеваемости значительно выше, чем был в августе 2020 года", указали в совете.

"Вероятность нового подъема остается высокой. Для создания коллективного иммунного барьера на пути распространения вируса необходимо более активное участие жителей Петербурга в прививочной кампании, особенно это касается молодых людей (от 18 до 35 лет)", - отмечается в сообщении.

По последним данным, за весь период в Петербурге вакцинирован 299 771 человек, из них 185 827 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 5 065 человек, вторично - 8 909. Всего в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 48,7 тыс. комплектов.