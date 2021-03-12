Глава ВОЗ призвал расширить финансирование международной программы борьбы с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Международное партнерство ACT-Accelerator по обеспечению доступа в мире к диагностическим средствам и препаратам от заболевания COVID-19 нуждается в финансировании на сумму в $22,1 млрд. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество выделить необходимые средства.

"$11 млрд обещаны для ACT-Accelerator, однако мы все еще имеем прореху в финансировании на сумму в $22,1 млрд", - сказал он. "Чем дольше сохраняется эта прореха, тем труднее это понять", - подчеркнул гендиректор, напомнив, что согласно оценкам Международного валютного фонда, страны с высокими доходами уже направили на стимулирование экономики в период пандемии $13 трлн. "Мы призываем страны полностью профинансировать партнерство ACT-Accelerator, являющееся лучшей инвестицией в глобальное восстановление", - констатировал глава ВОЗ.

Среди основных трудностей в борьбе с пандемией на настоящий момент Гебрейесус назвал появление новых разновидностей коронавируса, ограниченные поставки вакцины, медленное внедрение новых диагностических средств, а также нехватку фондов для финансирования поставок этих инструментов противодействия COVID-19. Он напомнил, что партнерство ACT-Accelerator, частью которого является механизм COVAX, представляет собой "международный двигатель равного распределения вакцин, диагностических и терапевтических средств".

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он является одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.