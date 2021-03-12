В ВОЗ заявили, что одобрение Janssen расширяет возможности по вакцинации в мире

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Одобрение ВОЗ вакцины от коронавируса производства компании Janssen значительно расширяет возможности по вакцинации от коронавируса по всему миру. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Брюс Эйлвард.

"Этот продукт расширяет наши возможности, - отметил Эйлвард. - Эта вакцина лучше соответствует контексту некоторых стран, в частности в связи с тем, что она предусматривает введение только одной дозы".

По его словам, в рамках механизма COVAX зарезервировано 500 млн доз, поставка которых должна начаться уже в июле или даже раньше.

Ранее в пятницу ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson.

COVAX - международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.