В Волгоградской области с 1 апреля возобновят работу дачные автобусные перевозки

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области смягчат ряд ограничительных мер для пенсионеров в связи со стабилизацией ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, возобновятся дачные транспортные маршруты и продажа социальных электронных проездных документов для пенсионеров, сообщили журналистам в пятницу в оперштабе региона.

"Внесены изменения в постановление губернатора Волгоградской области, в соответствии с которыми с 20 марта возобновится продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет, с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные - дачные - транспортные маршруты. Гражданам старше 65 лет также до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и соцпомощь", - сказали в оперштабе.

В соответствии с постановлением жителям региона теперь рекомендуется соблюдать перчаточный режим в местах приобретения товаров, при посещении органов государственного самоуправления, госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси. Для сотрудников, деятельность которых связана с обслуживанием пенсионеров, обязательное ношение перчаток продолжает действовать, добавили в оперштабе.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на пятницу зарегистрировано 51 234 случая заражения (плюс 135 за сутки). В стационарах находятся 2 349 человек, в том числе с подтвержденным коронавирусом - 1 370 пациентов. В регионе зафиксирован 851 смертельный случай от СОVID-19.