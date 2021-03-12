Порядка 6,5 млрд рублей направят на поддержку семей Тульской области в 2021 году

ТАСС, 12 марта. Власти Тульской области выделят порядка 6,5 млрд рублей на выполнение программ по нацпроекту "Демография" в 2021 году, что на 17% больше показателя прошлого года. Часть средств направят на повышение комфорта проживания семей и укрепление их экономического положения, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Общий объем финансирования в 2021 году составит 6,5 млрд руб., в том числе за счет бюджета области - 3,7 млрд руб.", - говорится в сообщении. Так, выделенная по нацпроекту сумма увеличился в этом году более чем на 17% по отношению к 2020 году, когда было направлено 5,4 млрд руб.

По данным пресс-службы, в этом году в регионе началась работа по улучшению демографических показателей, главная цель которой является повышение комфорта проживания семей с детьми. "Наш фокус будет на том, чтобы жители региона видели жилищную перспективу, реализовывали себя в труде, создавали семьи, рожали детей", - передает пресс-служба слова заместителя министра труда и социальной защиты региона Анны Домченко.

Так, семьи Тульской области смогут получать в этом году ежемесячные и единовременные выплаты при рождении второго ребенка, пособия по уходу за детьми до 1,5 лет, а также денежные компенсация на питание детям и беременным женщинам.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.