ВОЗ призвала отказаться от запретов на экспорт необходимой для борьбы с COVID-19 продукции

По ее словам, ВОЗ обеспокоена сообщениями о запретах на "экспорт продукции, которая может помочь выйти из острой фазы эпидемии". Речь, уточнила Симао, идет о вакцинах, сырье для их производства и другой продукции.

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает отказаться от любых запретов на продукцию, которая необходима для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Мы видим, что некоторые страны вводят ограничения на экспорт тех товаров, которые столь необходимы на глобальном уровне именно сейчас, - сказала помощник генерального директора. - ВОЗ призывает отказаться от подобных мер. Ведь они могут лишить нас возможность обеспечить равноправный доступ к вакцинам во всем мире".

С аналогичным заявлением выступил и помощник генерального директора организации Брюс Эйлвард. "Сейчас развертывается вакцинация, и все производители делают все возможное для того, чтобы вакцины не залеживались на складе, чтобы они использовались, - обратил внимание он. - Конечно, иногда могут складываться ситуации, при которых вакцинация будет осуществляться не так быстро, как нам хотелось бы. Но важно, чтобы все заинтересованные стороны принимали все необходимые меры для быстрого развертывания вакцин".