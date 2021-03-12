СМИ: жительница Хорватии умерла после прививки AstraZeneca

ЗАГРЕБ, 12 марта. /ТАСС/. Первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, выявлен в Хорватии. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение HRT .

По его данным, согласно информации Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров, поступило одно заявление о смерти в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии) 91-летней гражданки Хорватии, которая была привита препаратом AstraZeneca.

В агентстве, в частности, отметили, что на основе имеющейся медицинской документации невозможно установить причинно-следственную связь относительно данного смертельного случая. В этой связи организация запросила всю необходимую дополнительную информацию для установления причин смерти гражданки.

Ранее ряд европейских стран, в том числе Болгария, Дания, Италия, Румыния и не входящие в ЕС Исландия и Норвегия, приостановил использование вакцины AstraZeneca из опасений серьезных побочных эффектов.