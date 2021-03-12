Общественная палата КЧР создала региональный штаб наблюдения за выборами

ЧЕРКЕССК, 12 марта./ТАСС/. Общественная палата Карачаево-Черкесии создала региональный штаб по наблюдению за выборами, открытие состоялось в пятницу. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Общественной палате региона.

"В Общественной палате КЧР состоялось открытие регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в текущем году. В преддверии сложных и ответственных выборов в Государственную думу РФ нам необходимо объединиться и совместно подключиться к экспертному сопровождению на всех этапах предвыборной гонки, поэтому мы организуем общественный штаб по наблюдению за выборами до выдвижения кандидатов на выборы и он будет действовать до конца выборной кампании", - говорится в сообщении.

В состав штаба вошли члены Общественной палаты республики, эксперты, юристы, представитель Уполномоченного по правам человека в КЧР, члены Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", представитель медиасферы, лидеры общественного мнения. В структуре штаба выделено правовое направление, группа подготовки наблюдателей, мониторинг СМИ, мобильные группы.

Штаб будет организовывать обучение региональных наблюдателей, контролировать избирательную кампанию, пресекать нарушения на избирательных участках и следить за соблюдением равенства прав всех участников избирательного процесса.

На территории КЧР в рамках проведения выборов депутатов в Госдуму будет открыты 12 территориальных избирательных комиссий и 261 участковая избирательная комиссия. За ходом всей избирательной кампании будут следить порядка 530 общественных наблюдателей.