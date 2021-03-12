Более 467 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 118,26 млн, увеличившись за сутки более чем на 467 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,4 тыс., превысив 2,62 млн.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По состоянию на 17:54 мск 12 марта в ВОЗ поступили сведения о 118 268 575 инфицированных и 2 624 677 умерших. Число заразившихся увеличилось на 467 362, умерших - на 9 472.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (199 249), на втором месте - Северная и Южная Америка (184 077), на третьем - Восточное Средиземноморье (37 052).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 940 137. Далее следуют Индия (11 308 846), Бразилия (11 202 305), Россия (4 370 617), Великобритания (4 241 681), Франция (3 921 613), Испания (3 178 356), Италия (3 149 017), Турция (2 835 989), Германия (2 545 781), Колумбия (2 285 960) и Аргентина (2 177 898).