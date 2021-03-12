Гора Афон будет закрыта для паломников до 31 марта в рамках карантина

АФИНЫ, 12 марта. /ТАСС/. Посещение монастырей Святой горы Афон на севере Греции паломниками приостанавливается до 31 марта в рамках карантинных ограничений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Греции.

Монахи, государственные служащие и работники монастырей, которые имеют право отправиться на Святую гору, должны будут продолжать сдавать экспресс-тесты на коронавирус в портах, откуда отправляются суда на Афон. В случае положительного результата теста или появления симптомов въезд в монашескую республику запрещается, говорится в решении руководства Святой горы.

Во всей Греции для борьбы с распространением коронавируса действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября. В пятницу карантинные мероприятия были продлены до 22 марта. В стране не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы, а также другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять на дом. В зонах с большим числом случаев инфицирования не работают и промтоварные магазины. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице.

Максимум суточного прироста случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер этот показатель снизился в конце января до 300-500, однако в феврале и начале марта снова увеличился до 1 тыс. - 3,2 тыс. Правительство объясняет новый рост заболеваемости недостаточным соблюдением населением мер карантина и распространением мутировавших штаммов, прежде всего британского. По данным на пятницу, общее число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 217 018, всего умерли 6 986 человек. В стране активно идет процесс вакцинации: число сделанных прививок от коронавируса превысило 1,2 млн.